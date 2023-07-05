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Руководство «Пари НН» рассказало о контрольных матчах на втором летнем сборе

Первый сбор нижегородцев подошел к концу.
05 июля 2023 09:43
автор: Виталий Овсянников

Равиль Измайлов, занимающий должность гендиректора «Пари НН», поделился подробностями о подготовке коллектива к новому сезону.

Напомним, что 4 июня клуб из Нижнего Новгорода одержал победу над «Текстильщиком» (2:0) в товарищеском матче.

«Первый сбор подошел к концу. Матч с «Текстильщиком» был его финальной точкой. Сейчас мы ещё в середине пути в плане подготовки к сезону. Но уже через два дня в Подмосковье стартует второй сбор. На нём мы проведём два контрольных матча: 10 июля на базе в Кратово с раменским «Сатурном», а 14-го в Москве с «Динамо», — заявил Измайлов в интервью пресс-службе «Пари НН».

Напомним, что в первом матче сезона РПЛ-2023/24 клуб из Нижнего Новгорода сыграет дома против действующего чемпиона России «Зенита». Встреча состоится 23 июля.

источник: ФК «Нижний Новгород»
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