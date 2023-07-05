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В Англии женщина впервые в истории возглавила мужской футбольный клуб

В английском футболе произошло историческое событие.
05 июля 2023 09:53
автор: Виталий Овсянников

Новым главным тренером мужского футбольного клуба «Форест Грин Роверс», выступающего во Второй лиги Англии, стала Ханна Дингли.

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Это первый случай в английских профессиональных лигах, когда женщина возглавила мужскую футбольную команду. Ранее она занимала должность руководителя футбольной академии клуба.

Отметим, что у Ханны Дингли имеется тренерская лицензия УЕФА Pro, которая позволяет стать наставником мужской взрослой команды в одном из четырех английских профессиональных дивизионов.

Назначение произошло после того, как клуб уволил Данкана Фергюсона. Владелец «Форест Грин Роверс» Дейл Винс уже успел заявить, что Ханна Дингли проделала фантастическую работу, руководя академией, поэтому её назначение на пост главного тренера является заслуженным.

источник: «Советский спорт»
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