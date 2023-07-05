ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Бразилии избили олимпийского чемпиона по футболу

Пострадал полузащитник «Коринтианса» Виейра
05 июля 2023 10:12
автор: Максим Скороходов

В Сан-Паулу избили олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной Бразилии Луана Виейра.

По данным СМИ, причиной нападения стали плохие результаты команды. Факт избиения подтвердили как сам Виейра, так и клуб.

«После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о нынешнем моменте нетерпимости, преобладающем в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал футболист», - говорится в заявлении клуба.

Добавим, что «Коринтианс» занимает 16-е место в чемпионате Бразилии, на одно очко опережая зону вылета.

источник: ФК «Коринтианс»
Александр Головин прокомментировал смену тренера в «Монако»
Новым наставником «Монако» стал Ади Хюттер.
05.07.2023 10:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену для де Хеа в Англии
Санчес может перейти в МЮ из «Брайтона».
05.07.2023 10:34
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В Англии женщина впервые в истории возглавила мужской футбольный клуб
В английском футболе произошло историческое событие.
05.07.2023 09:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Руководство «Пари НН» рассказало о контрольных матчах на втором летнем сборе
Первый сбор нижегородцев подошел к концу.
05.07.2023 09:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тибо Куртуа признан лучшим голкипером мира по версии ESPN
В прошлом году первую строчку в топе занимал Облак.
05.07.2023 09:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В Турции раскрыли детали переговоров между Кузяевым и «Бешикташем»
Игрок не спешит отправляться в Турцию.
05.07.2023 09:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «ПСЖ» считают, что Мбаппе поставил клуб в безвыходное положение
В «ПСЖ» считают, что Мбаппе поставил клуб в безвыходное положение
Трансферная сага продолжается.
05.07.2023 08:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Марсель» не интересуется нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым
Слухи о переходе Чалова в «Марсель» оказались ложными.
05.07.2023 08:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Кроос и Модрич убедили Гюлера перейти в мадридский «Реал»
Ветераны «Реала» пригласили в клуб юного таланта.
05.07.2023 08:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.