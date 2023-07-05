В Бразилии избили олимпийского чемпиона по футболу

В Сан-Паулу избили олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной Бразилии Луана Виейра.

По данным СМИ, причиной нападения стали плохие результаты команды. Факт избиения подтвердили как сам Виейра, так и клуб.

«После очередного отвратительного случая насилия «Коринтианс» сожалеет о нынешнем моменте нетерпимости, преобладающем в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал футболист», - говорится в заявлении клуба.

Добавим, что «Коринтианс» занимает 16-е место в чемпионате Бразилии, на одно очко опережая зону вылета.