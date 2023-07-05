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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену для де Хеа в Англии

Санчес может перейти в МЮ из «Брайтона».
05 июля 2023 10:34
автор: Виталий Овсянников

25-летний испанский футболист Роберт Санчес, выступающий за «Брайтон энд Хоув Альбион» на позиции голкипера, может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно данным источника, руководство манкунианцев рассматривает данную кандидатуру в качестве замены Давиду де Хеа.

32-летний Давид де Хеа провел в МЮ 12 лет, однако после окончания сезона-2022/23 руководство «красных дьяволов» приняло решение не продлевать соглашение с испанцем, и он стал свободным агентом. Однако ряд СМИ утверждает, что де Хеа все еще может подписать новый контракт с манкунианцами.

Что касается Роберта Санчеса, то в минувшем сезоне он провел только 23 матча в АПЛ за «Брайтон». После того, как клуб возглавил Роберто Де Дзерби, испанец потерял регулярную игровую практику.

источник: The Daily Mail
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