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Александр Головин прокомментировал смену тренера в «Монако»

Новым наставником «Монако» стал Ади Хюттер.
05 июля 2023 10:48
автор: Виталий Овсянников

27-летний российский футболист Александр Головин, выступающий за «Монако» на позиции полузащитника, рассказал о подготовке к грядущему сезону.

Также он высказался о смене тренера в своем клубе. 4 июля руководство монегасков объявило о назначении на должность главного тренера 53-летнего австрийца Ади Хюттера.

«Все по плану, начали подготовку к новому сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму. Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае мое дело как футболиста — работать на тренировках и все доказывать в играх», — сказал Головин в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с 2014 по 2018 годы полузащитник выступал за ЦСКА. Далее он 30 млн евро перешел во французский «Монако», за который выступает и по сей день. В минувшем сезоне Головин сыграл за свой клуб 45 матчей, в которых забил 8 голов и оформил 8 ассистов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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