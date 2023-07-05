«Барселона» объявила о подписании контракта с Иньиго Мартинесом

32-летний испанский футболист Иньиго Мартинес, выступавший за «Атлетик» на позиции защитника, стал игроком «Барселоны».

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба на своем официальном сайте.

Напомним, что соглашение Мартинеса с «Атлетиком» из Бильбао истекло в конце июня 2023 года, и клуб решил не продлевать с ним контракт. В прошлом сезоне он провел 18 встреч в составе своей команды, в которых забил один мяч и стал автором двух ассистов.

С 2009 по 2018 годы футболист выступал за «Реал Сосьедад». С 2013 года Иньиго Мартинес привлекается к играм за национальную сборную Испании, в составе которой сыграл 20 матчей, и стал серебряным призером Лиги наций-2021.