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«Барселона» объявила о подписании контракта с Иньиго Мартинесом

Испанец перебрался на «Камп Ноу» на правах свободного агента.
«Барселона» объявила о подписании контракта с Иньиго Мартинесом
05 июля 2023 11:11
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

32-летний испанский футболист Иньиго Мартинес, выступавший за «Атлетик» на позиции защитника, стал игроком «Барселоны».

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба на своем официальном сайте.

Напомним, что соглашение Мартинеса с «Атлетиком» из Бильбао истекло в конце июня 2023 года, и клуб решил не продлевать с ним контракт. В прошлом сезоне он провел 18 встреч в составе своей команды, в которых забил один мяч и стал автором двух ассистов.

С 2009 по 2018 годы футболист выступал за «Реал Сосьедад». С 2013 года Иньиго Мартинес привлекается к играм за национальную сборную Испании, в составе которой сыграл 20 матчей, и стал серебряным призером Лиги наций-2021.

источник: ФК «Барселона»
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