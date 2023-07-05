Полузащитник сборной Ирана Мохеби перейдет в «Ростов»

24-летний иранский полузащитник Мохаммад Мохеби станет игроком ФК «Ростов».

Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Согласно данным источника, Мохеби был предложен контракт на три года. «Ростов» уже согласовал переход с португальским клубом «Санта-Клара», которому принадлежат права на футболиста. В ближайшее время Мохеби прилетит в Россию для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения.

В минувшем сезоне Мохаммад выступал в иранском «Эстегляле» на правах аренды, в составе которого он провел 34 встречи, забил 10 мячей и оформил 6 ассистов. В сборной Ирана он провел 5 встреч, в которых оформил 3 забитых гола.