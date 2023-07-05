«Спартак» отказался от покупки бразильца Фигейредо

Московский «Спартак» отказался от приобретения 27-летнего бразильского футболиста Жоау Фигейредо, выступающего за турецкий «Истанбул Башакшехир».

Об этом сообщает издание Metaratings.

Согласно данным источника, руководству красно-белых была предложена данная кандидатура, однако клуб принял решение приобрести более статусного легионера.

Напомним, что Жоау Фигейредо стал игроком турецкого клуба в январе 2023 года. За этот период он провел 16 встреч, в которых забил четыре гола. Его текущий контракт с «Истанбулом» рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 2,8 млн евро.

В первом туре сезона РПЛ-2023/24 «Спартак» сыграет дома против «Оренбурга». Встреча состоится 23 июля.