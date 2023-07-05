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«ПСЖ» объявил об уходе Галтье с поста главного тренера

Клуб и специалист расторгли контракт.
«ПСЖ» объявил об уходе Галтье с поста главного тренера
05 июля 2023 12:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«ПСЖ» объявил о расставании с главным тренером Кристофом Галтье.

Обе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

- «Пари Сен-Жермен» благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за профессионализм и самоотверженность, проявленные на протяжении всего сезона, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере, - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Галтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Франции, вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграла «Баварии».

источник: ФК «ПСЖ»
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