«ПСЖ» объявил об уходе Галтье с поста главного тренера

«ПСЖ» объявил о расставании с главным тренером Кристофом Галтье.

Обе стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

- «Пари Сен-Жермен» благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за профессионализм и самоотверженность, проявленные на протяжении всего сезона, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере, - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Галтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Франции, вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграла «Баварии».