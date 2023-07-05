«Аль-Ахли» заинтересован в воссоединении связки Мане и Фирмино

Саудовский клуб «Аль-Ахли» заинтересован в переходе нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее руководство клуба объявило о трансфере бывшего игрока «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Бразилец подписал трехгодичный контракт. Теперь в команде хотят воссоединить связку двух форвардов, ранее игравших в составе мерсисайдцев.

В 2022 году 31-летний Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию». В минувшем сезоне Мане в 38 матчах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

В состав «Аль-Ахли» также перешел экс-вратарь «Челси» Эдуард Менди.