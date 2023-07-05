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Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на матче Суперкубка

Встреча состоится 15 июля.
05 июля 2023 12:27
автор: Виталий Овсянников

Фанатские движения «Зенита» и ЦСКА договорились не использовать взаимные оскорбления во время встречи Суперкубка России, которая состоится 15 июля в Казани.

«Фанатскими движениями «Зенита» и ЦСКА было решено соблюдать нейтралитет и исключить взаимные оскорбления на матче за Суперкубок России в Казани», — сообщается в заявлении «Ландскрона» в социальной сети.

Фанатское объединение «Зенита» под названием «Ландскрона» создано в 80-х годах прошлого века.

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ, набрав 70 очков по итогам 30 туров. ЦСКА завоевал серебряные медали с 58 баллами в активе.

Также столичных армейцам удалось выиграть Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Владимира Федотова со счетом 6:5.

источник: «Советский спорт»
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