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Отец Дениса Черышева опроверг слухи о переходе сына в «Леванте»

Полузащитник останется в «Венеции».
05 июля 2023 12:41
автор: Максим Скороходов

Российский тренер Дмитрий Черышев опроверг ранее появляющуюся информацию, что его сын полузащитник «Венеции» Денис Черышев близок к переходу в «Леванте».

- Впервые слышу о том, что Денис переходит в «Леванте». Ничего об этом не знаю. Если верить всему, что пишут, будет весело. Если бы Денис подписал контракт, я бы знал об этом. Он сейчас тренируется со своим клубом — «Венецией», - приводит «Матч ТВ» слова Дмитрия Черышева.

Отметим, что в минувшем сезоне Денис Черышев провёл за итальянскую «Венецию» 24 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что россиянин может покинуть команду из-за высокой заработной платы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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