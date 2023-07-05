Отец Дениса Черышева опроверг слухи о переходе сына в «Леванте»

Российский тренер Дмитрий Черышев опроверг ранее появляющуюся информацию, что его сын полузащитник «Венеции» Денис Черышев близок к переходу в «Леванте».

- Впервые слышу о том, что Денис переходит в «Леванте». Ничего об этом не знаю. Если верить всему, что пишут, будет весело. Если бы Денис подписал контракт, я бы знал об этом. Он сейчас тренируется со своим клубом — «Венецией», - приводит «Матч ТВ» слова Дмитрия Черышева.

Отметим, что в минувшем сезоне Денис Черышев провёл за итальянскую «Венецию» 24 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что россиянин может покинуть команду из-за высокой заработной платы.