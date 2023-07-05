Анхель Ди Мария перейдет в «Бенфику» на правах свободного агента

35-летний аргентинский футболист Анхель Ди Мария, выступавший за «Ювентус» на позиции полузащитника, станет игроком португальской «Бенфики» на правах свободного агента.

Об этом сообщает популярный спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, стороны уже договорились о заключении контракта до середины 2024 года. В ближайшие дни «Бенфика» официально объявит о переходе игрока.

Напомним, что 6 июня аргентинец объявил об уходе из «Ювентуса». В минувшем сезоне Ди Мария провел 40 матчей за туринский клуб, в составе которого забил 8 голов и оформил 7 ассистов.

Также в прошлом сезоне ему удалось стать чемпионом мира в составе сборной Аргентине. Анхель стал автором одного из забитых голов в финале мундиаля.