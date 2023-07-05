Защитник ЦСКА рассказал о планах на предстоящий сезон

Защитник ЦСКА Илья Агапов назвал своей главной задачей на предстоящий сезон – это закрепиться в основном составе армейцев.

«Отлично чувствую себя в команде. Что касается первого матча в предсезонной подготовке, всё равно пока тяжело — мы не до конца восстановились после тренировок на сборах. Личные цели в грядущем сезоне — попасть в состав и закрепиться в нём. Выкладываться на 100% в то время, которое будут давать», — цитирует Агапова «Чемпионат».

По словам Агапова, главным отличием летних сборов от зимних в их продолжительности, а по интенсивности всё то же самое.

Агапов перешел в ЦСКА в январе 2023 года, на его счету три матча в составе армейцев.

Новый сезон российской премьер-лиги стартует 21-23 июля. В первом туре ЦСКА сыграет на выезде с «Уралом».