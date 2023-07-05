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«Спартак» и «Кадис» закрыли сделку по Тео Бонгонда

Лидер «Кадиса» переходит в «Спартак»
05 июля 2023 13:07
автор: Виталий Овсянников

27-летний конголезский футболист Тео Бонгонда, выступающий за «Кадис» на позиции вингера, максимально близок к переходу в московский «Спартак».

Издание Portal Cadista сообщает, что сделка уже закрыта на клубном уровне. Таким образом, красно-белым необходимо только решить оставшиеся нюансы с самим игроком, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что московский клуб заплатит 10 млн евро за лидера «Кадиса». Год назад испанский коллектив покупал его у бельгийского «Генка» за 3 млн евро. Данная сделка станет рекордной для «Кадиса». Ранее клуб Ла Лиги никогда не продавал игроков за такую сумму.

В прошлом сезоне Тео Бонгонда сыграл 31 матч в Ла Лиге, забил четыре гола и оформил три ассиста. «Кадис» финишировал на 14-м месте в чемпионате Испании.

источник: Portal Cadista
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