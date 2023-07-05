«Спартак» и «Кадис» закрыли сделку по Тео Бонгонда

27-летний конголезский футболист Тео Бонгонда, выступающий за «Кадис» на позиции вингера, максимально близок к переходу в московский «Спартак».

Издание Portal Cadista сообщает, что сделка уже закрыта на клубном уровне. Таким образом, красно-белым необходимо только решить оставшиеся нюансы с самим игроком, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что московский клуб заплатит 10 млн евро за лидера «Кадиса». Год назад испанский коллектив покупал его у бельгийского «Генка» за 3 млн евро. Данная сделка станет рекордной для «Кадиса». Ранее клуб Ла Лиги никогда не продавал игроков за такую сумму.

В прошлом сезоне Тео Бонгонда сыграл 31 матч в Ла Лиге, забил четыре гола и оформил три ассиста. «Кадис» финишировал на 14-м месте в чемпионате Испании.