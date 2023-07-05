Футбольный клуб «Урал» анонсировал проведение в Екатеринбурге первого за 23 года международного матча. 13 июля команда сыграет с узбекским «Нефтчи».

«29 июля 2000 года, «Уралмаш» на Центральном стадионе провёл товарищескую встречу с грузинским клубом «Иверия». Наша главная команда, которую тогда возглавлял Николай Агафонов, победила соперников из города Самтредиа — 2:1. А предыдущий официальный международный матч в столице Урала состоялся в 1996 году. 27 июля «Уралмаш» принимал датский «Силькеборг» в полуфинале Кубка Интертото. Наша команда уступила — 1:2», - говорится в сообщении «Урала».

Отметим, что 6 июля «Урал» сыграет с «Нефтчи» на выезде.

Новый сезон российской премьер-лиги «Урал» начнет домашним матчем с ЦСКА.