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«Урал» анонсировал проведение в Екатеринбурге первого за 23 года международного матча

Игра состоится на «Екатеринбург Арене».
05 июля 2023 13:14
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Урал» анонсировал проведение в Екатеринбурге первого за 23 года международного матча. 13 июля команда сыграет с узбекским «Нефтчи».

«29 июля 2000 года, «Уралмаш» на Центральном стадионе провёл товарищескую встречу с грузинским клубом «Иверия». Наша главная команда, которую тогда возглавлял Николай Агафонов, победила соперников из города Самтредиа — 2:1. А предыдущий официальный международный матч в столице Урала состоялся в 1996 году. 27 июля «Уралмаш» принимал датский «Силькеборг» в полуфинале Кубка Интертото. Наша команда уступила — 1:2», - говорится в сообщении «Урала».

Отметим, что 6 июля «Урал» сыграет с «Нефтчи» на выезде.

Новый сезон российской премьер-лиги «Урал» начнет домашним матчем с ЦСКА.

источник: ФК «Урал»
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