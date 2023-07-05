Маунт поделился эмоциями от трансфера в «Манчестер Юнайтед»

24-летний английский футболист Мэйсон Маунт поделился эмоциями от своего перехода из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».

«Всегда тяжело уходить из команды, в которой ты вырос, но игра за МЮ станет новым вызовом в моей карьере. Я регулярно играл против них и знаю, насколько силен их состав. Мне не терпится стать частью этой команды. Все видят, что она сделала большие шаги вперед под руководством Эрика тен Хага. Встретившись с тренером и обсудив его планы, я с нетерпением жду матчей и готов к тяжелой работе», — заявил Маунт в интервью пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что игрок сборной Англии подписал контракт с «красными дьяволами» на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.

Маунт является воспитанником футбольной академии «Челси», в которую он пришел в 2005 году в 6-летнем возрасте. В 2017 году он перешел в основной состав лондонского клуба. За шесть лет в составе «синих» он провел 195 встреч, забил 33 гола и оформил 37 ассистов.