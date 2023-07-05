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Дани Алвес заявил, что девушка, обвинившая его в изнасиловании, сама сняла с него штаны

Футболист уверяет, что занимался сексом по взаимного согласию.
Дани Алвес заявил, что девушка, обвинившая его в изнасиловании, сама сняла с него штаны
05 июля 2023 13:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес рассказал подробности ночи в клубе, после которой девушка обвинила его в изнасиловании.

- Когда мы вошли в туалет, мы стояли лицом друг к другу. Она поцеловала меня и начала снимать с меня штаны. Не произошло ничего такого, чего бы мы не хотели. Я всегда относился к ней с большим уважением. Во время секса на унитазе, куда она меня посадила, я дважды спросил, нравится ли ей, и она сказала «да», - приводит Marca слова Алвеса.

Напомним, что в начале текущего года Алвес был заключен под стражу после того, как в полицию обратилась девушка и обвинила бразильского футболиста в сексуальном насилии. По ее словам бывший защитник «Барселоны» принудил ее к половому акту.

источник: Marca
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