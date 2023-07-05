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Защитник «Краснодара» Волков заявил, что Галицкий всегда и всем даёт советы

Молодой защитник — о владельце «Краснодара».
05 июля 2023 13:46
автор: Виталий Овсянников

20-летний российский футболист Сергей Волков, выступающий за «Краснодар» на позиции защитника, поделился впечатлениями от первого знакомства с владельцем «быков» Сергеем Галицким.

«Как раз когда меня в молодёжке поставили крайним защитником. Все тогда были в восторге, Галицкий прежде всего. Сергей Николаевич очень внимательный к игрокам, постоянно подходит, спрашивает, как дела. Как я слышал, Галицкий особенно был доволен моим переводом в защиту. И что тогда он сказал: это будет бомба, вырастет игрок сборной. Разбирается ли Галицкий в футболе? Да, хорошо понимает. Советы даёт всем и всегда, высказывает мнение. Галицкому это важно», — заявил Волков в интервью Sport24.

Сергей Волков является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В апреле 2022 года он дебютировал за основной состав «быков». В минувшем сезоне он провёл 40 матчей за краснодарский коллектив, забил один гол и оформил пять результативных передач.

Также он имеет опыт выступления в сборных России U16, U17 и U21.

источник: Sport24
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