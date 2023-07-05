Агент Лунёва заявил, что игроком интересуются российские клубы, но вратарь хочет уехать в Европу

Антон Смирнов, агент бывшего вратаря «Байера» Андрея Лунёва, рассказал, как обстоят дела с поиском новой команды. По его словам, вратарь находится в Санкт-Петербурге и готовится к новому сезону.

«Есть интерес от четырёх турецких клубов. Предлагали варианты с Саудовской Аравией, Ираном. Последний мы сразу отвергли, Иран не рассматривается. Из России тоже есть варианты, но мы, как и говорили ранее, в приоритет ставим Европу», – добавил менеджер, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Лунёв покинул «Байер» по окончании минувшего сезона. Он также известен по выступлениям за «Зенит» и «Уфу». В составе питерцев вратарь отыграл 118 матчей.