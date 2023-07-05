Тренер «Црвены Звезды» сравнил Кубок PARI Премьер с Лигой чемпионов

Главный тренер «Црвены Звезды» Барак Бохар поделился своими впечатлениями от уровня команд, представленных на Кубке PARI Премьер.

«Я доволен соперниками, мы играем с хорошими командами, и именно такой уровень нас ждет в Лиге чемпионов. Мы проверяем себя, но это еще только начало, и мы тренируемся всего две недели», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба чемпиона Сербии.

Напомним, накануне «Црвена Звезда» в своем стартовом поединке на турнире обыграла хозяев - питерский «Зенит».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сербской команды, в составе которой отличились Мирко Иванич и Жан-Филипп Крассо, реализовавший пенальти за две минуты до окончания основного времени.

Хозяева ответили точным ударом Ду Кейроса.

Таким образом, «Зенит» с тремя очками после двух матчей остался на первой строчке.

«Црвена Звезда» с таким же количеством очков расположилась следом, однако имеет одну игру в запасе.