Экс-спортивный директор «Фиорентины» прояснил будущее Кокорина в клубе

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини считает, что руководство «фиалок» попробует найти новые варианты трудоустройства для российского нападающего Александра Кокорина.

«Я знаю, что Кокорин хочет играть в «Фиорентине» в следующем сезоне. Во время предсезонных сборов Итальяно оценит ситуацию, но остаться во Флоренции для Александра будет невозможно, ему будут искать другой клуб. Вариант с «Арисом» для него оптимальный», — приводит слова итальянца «РБ Спорт».

Напомним, вторую половину минувшего сезона Кокорин провёл в кипрском «Арисе», которому помог стать чемпионом и обладателем Кубка страны, а также стал лучшим игроком сезона.

Всего на его счету 30 матчей за кипрский клуб, в которых он забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач. В настоящее время трансферная стоимость футболиста составляет один миллион евро.