Россиянин Никита Иосифов перешёл в команду «Мирандес» из второй лиги Испании

22-летний российский футболист Никита Иосифов, выступающий на позиции полузащитника, стал игроком клуба «Мирандес».

Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт с экс-игроком «Вильярреала» был подписан на два года.

Напомним, в 2013 году в 12-летнем возрасте Иосифов пришёл в футбольную академию «Спартака», где провёл пять лет. Далее он перешёл в молодёжную команду «Локомотива».

В 2021 году Иосифов подписал контракт с испанским «Вильярреалом», где выступал в течение двух лет. Этим летом «Вильярреал» объявил о расторжении соглашения с российским полузащитником.

Новый клуб Иосифова «Мирандес» в минувшем сезоне занял 16-е место в Сегунде (вторая по силе лига Испании).