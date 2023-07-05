ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мэйсон Маунт взял в «Манчестер Юнайтед» номер Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма

Готов ли новичок к такой ответственности?
05 июля 2023 14:52
автор: Максим Скороходов

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт будет играть в следующем сезоне под 7-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее под седьмым номером в «МЮ» играли такие звезды, как Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона и Джордж Бест.

Напомним, игрок сборной Англии перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси», подписав контракт с «красными дьяволами» на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.

Маунт является воспитанником футбольной академии «Челси», в которую он пришёл в 2005 году в шестилетнем возрасте. В 2017 году он перешёл в основной состав лондонского клуба. За шесть лет в составе «синих» он провёл 195 встреч, забил 33 гола и оформил 37 результативных передач.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Стало известно, когда стартует новый сезон чемпионата Италии
Кроме того, представлено расписание первого тура.
05.07.2023 15:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Врач заявил, что Костомарова ждет самый сложный вызов в жизни
Справиться с последствиями болезни будет непросто.
05.07.2023 15:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Форвард ЦСКА Шкурин отдан в аренду в польский клуб «Сталь Мелец»
Белорусский нападающий вновь отправляется в аренду
05.07.2023 15:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Россиянин Никита Иосифов перешёл в команду «Мирандес» из второй лиги Испании
Перспективный россиянин нашёл новый клуб.
05.07.2023 14:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Бывший футболист «Ростова» отказался переходить в «Спартак»
Красно-белые хотели подписать игрока этим летом.
05.07.2023 14:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-спортивный директор «Фиорентины» прояснил будущее Кокорина в клубе
Россиянин вернулся во Флоренцию после аренды в «Арисе».
05.07.2023 14:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тренер «Црвены Звезды» сравнил Кубок PARI Премьер с Лигой чемпионов
Сербская команда стартовала на турнире с победы над «Зенитом».
05.07.2023 14:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Агент Лунёва заявил, что игроком интересуются российские клубы, но вратарь хочет уехать в Европу
Ранее голкипер выступал в чемпионате Германии.
05.07.2023 13:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Краснодара» Волков заявил, что Галицкий всегда и всем даёт советы
Молодой защитник — о владельце «Краснодара».
05.07.2023 13:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.