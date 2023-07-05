Мэйсон Маунт взял в «Манчестер Юнайтед» номер Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт будет играть в следующем сезоне под 7-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее под седьмым номером в «МЮ» играли такие звезды, как Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона и Джордж Бест.

Напомним, игрок сборной Англии перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси», подписав контракт с «красными дьяволами» на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.

Маунт является воспитанником футбольной академии «Челси», в которую он пришёл в 2005 году в шестилетнем возрасте. В 2017 году он перешёл в основной состав лондонского клуба. За шесть лет в составе «синих» он провёл 195 встреч, забил 33 гола и оформил 37 результативных передач.