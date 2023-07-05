Форвард ЦСКА Шкурин отдан в аренду в польский клуб «Сталь Мелец»

23-летний белорусский футболист Илья Шкурин, выступающий за ЦСКА на позиции форварда, был отдан в аренду в польский коллектив «Сталь Мелец».

Об этом сообщила пресс-служба клуба из Польши.

Напомним, Илья Шкурин перешёл в состав столичных армейцев в начале 2020 года. Однако за 3,5 года он провёл за ЦСКА только 19 встреч, в которых забил 3 гола. В середине 2021 года был отдан в аренду в киевское «Динамо», а зимой 2022 года — в польский «Ракув».

Минувший сезон провёл в израильской команде «Маккаби» (Петах-Тиква), в составе которой сыграл 30 матчей и забил 14 голов.