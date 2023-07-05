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Врач заявил, что Костомарова ждёт самый сложный вызов в жизни

Справиться с последствиями болезни будет непросто.
05 июля 2023 15:21
автор: Максим Скороходов

Невролог Игорь Рудяков рассказал, через какие трудности придется пройти олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который начал тренироваться с временными протезами.

Ранее сам фигурист выложил в социальные сети несколько видео с занятий.

«Для человека с ампутацией катание на коньках или занятия другим видом спорта – это скорее психологический барьер, нежели физиологический. К сожалению, разум не сможет преодолеть травму и сильную боль, если человек потерял веру и сильный темперамент. Здесь также важна слаженная работа с реабилитологом, психологом, неврологом и при необходимости с врачом-психиатром. Первые месяцы адаптации самые важные. Мозг ещё помнит феноменальные результаты в прошлом, а физически тело не готово. Это трудный момент, который следует преодолеть, но с учётом анамнеза ему не впервой преодолевать трудности на льду, но это вызов, пожалуй, самый сложный вызов в жизни олимпийского чемпиона», приводит «Чемпионат» слова врача.

Напомним, в начале нынешнего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали спортсмену пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей медики были вынуждены ампутировать ему чaсти кистей и стоп.

В прессе появлялись сообщения о нестабильном физическом состоянии, уточнялось, что усугубляет ситуацию неудобность временных протезов, которые тяжелее современных моделей.

источник: Чемпионат.com
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