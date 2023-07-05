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Губернатор Воронежской области раскрыл вместимость стадиона «Факела» после реконструкции

Работы по приведению домашней арены клуба в порядок уже ведутся.
05 июля 2023 15:29
автор: Александр Шульгин

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поделился планами по реконструкции домашней арены «Факела», а также назвал вместимость стадиона после завершения всех работ.

«Реновация стадиона пройдёт при непосредственном участии наших белорусских коллег из «БелинжинирингстройИнвест», у которых есть опыт реконструкции стадиона «Динамо» в Минске. Поставил задачу, чтобы по итогу арена отвечала всем современным требованиям для проведения и международных матчей. Опять же предварительно договорились, что стадион будет вмещать 22 тысячи зрителей и станет чисто футбольным, то есть без беговых дорожек вокруг поля», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Напомним, в настоящее время команда проводит домашние матчи на Центральном стадионе профсоюзов, который РФС перед стартом сезона-2022/23 не сразу допустил до проведения соревнований.

По итогам сезона «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи за право остаться в РПЛ, в которых одолел красноярский «Енисей», сохранив прописку в элитном дивизионе.

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