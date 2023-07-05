Дешам уверен, что рано или поздно Мбаппе выиграет «Золотой мяч»

54-летний французский специалист Дидье Дешам, в настоящий момент возглавляющий французскую национальную команду, уверен в том, что звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотого мяча».

«Рано или поздно он придёт к этому. Лучше, если это случится уже в нынешнем году. Это одна из целей Мбаппе, потому что это человек с большими амбициями, который делает всё, чтобы оставить как можно более весомый след в истории французского футбола», — заявил Дешам в интервью L'Equipe.

Напомним, под руководством Дешама сборная Франции с Мбаппе в составе стала чемпионом мира — 2018 и завоевала серебро ЧМ-2022.

24-летний Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2017 году. Парижане приобрели его у «Монако» за 180 млн евро. Он уже успел стать лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жармен», забив 212 голов.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 41 гол и оформил 10 ассистов в 43 встречах за «ПСЖ».