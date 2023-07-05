ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дешам уверен, что рано или поздно Мбаппе выиграет «Золотой мяч»

Наставник Франции не сомневается в успехе своего подопечного.
05 июля 2023 15:34
автор: Виталий Овсянников

54-летний французский специалист Дидье Дешам, в настоящий момент возглавляющий французскую национальную команду, уверен в том, что звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотого мяча».

«Рано или поздно он придёт к этому. Лучше, если это случится уже в нынешнем году. Это одна из целей Мбаппе, потому что это человек с большими амбициями, который делает всё, чтобы оставить как можно более весомый след в истории французского футбола», — заявил Дешам в интервью L'Equipe.

Напомним, под руководством Дешама сборная Франции с Мбаппе в составе стала чемпионом мира 2018 и завоевала серебро ЧМ-2022.

24-летний Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2017 году. Парижане приобрели его у «Монако» за 180 млн евро. Он уже успел стать лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жармен», забив 212 голов.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 41 гол и оформил 10 ассистов в 43 встречах за «ПСЖ».

источник: L'Equipe
«Аякс» может подписать Эдуарда Сперцяна при одном условии
Амстердамский клуб не отказался от идеи купить игрока «Краснодара».
05.07.2023 16:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Фернандеш вспомнил о стычке с Маунтом после новости о его переходе в «МЮ» (фото)
Португалец оригинально отреагировал на переход игрока «Челси».
05.07.2023 16:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Вратаря «ПСЖ» Рико перевели из реанимацию в обычную палату
Некоторое время футболист провёл в коме.
05.07.2023 15:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Губернатор Воронежской области раскрыл вместимость стадиона «Факела» после реконструкции
Работы по приведению домашней арены клуба в порядок уже ведутся.
05.07.2023 15:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Стало известно, когда стартует новый сезон чемпионата Италии
Кроме того, представлено расписание 1-го тура.
05.07.2023 15:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Врач заявил, что Костомарова ждёт самый сложный вызов в жизни
Справиться с последствиями болезни будет непросто.
05.07.2023 15:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Форвард ЦСКА Шкурин отдан в аренду в польский клуб «Сталь Мелец»
Белорусский нападающий вновь отправляется в аренду.
05.07.2023 15:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мэйсон Маунт взял в «Манчестер Юнайтед» номер Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма
Мэйсон Маунт взял в «Манчестер Юнайтед» номер Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма
Готов ли новичок к такой ответственности?
05.07.2023 14:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Россиянин Никита Иосифов перешёл в команду «Мирандес» из второй лиги Испании
Перспективный россиянин нашёл новый клуб.
05.07.2023 14:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.