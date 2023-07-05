Вратаря «ПСЖ» Рико перевели из реанимацию в обычную палату

Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико перевели из реанимации в обычную палату, сообщает AFP.

Напомним, в конце мая 29-летний футболист во время поездки верхом столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Животное ударило Рико в шею, после чего он упал и получил травму головы. Ему потребовалась искусственная кома, из которой футболиста уже вывели, о чём стало известно 19 июня.

Отмечается, что вратарь будет продолжать восстанавливаться от черепно-мозговой травмы, но уже в обычной палате.

Добавим, что в прошлом сезоне Рико не провёл ни матча за «ПСЖ».