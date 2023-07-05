«Аякс» может подписать Эдуарда Сперцяна при одном условии

«Аякс» по-прежнему рассматривает возможность приобретения полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Voetbalnieuws со ссылкой на Kick-off Football.

Как утверждает источник, в связи с тем, что «Аяксидам» не удалось завоевать себе право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, им необходимо продать ряд своих футболистов, чтобы совершать крупные трансферы текущим летом, включая сделку по хавбеку краснодарской команды.

Добавим, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 23-летний армянин в составе «быков» принял участие в 41 матче, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.