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«Аякс» может подписать Эдуарда Сперцяна при одном условии

Амстердамский клуб не отказался от идеи купить игрока «Краснодара».
«Аякс» может подписать Эдуарда Сперцяна при одном условии
05 июля 2023 16:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Краснодар»

«Аякс» по-прежнему рассматривает возможность приобретения полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Voetbalnieuws со ссылкой на Kick-off Football.

Как утверждает источник, в связи с тем, что «Аяксидам» не удалось завоевать себе право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, им необходимо продать ряд своих футболистов, чтобы совершать крупные трансферы текущим летом, включая сделку по хавбеку краснодарской команды.

Добавим, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 23-летний армянин в составе «быков» принял участие в 41 матче, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: VoetbalNieuws.be
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