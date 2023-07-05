«Пари НН» арендовал у «Спартака» центрального защитника

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» арендовал у московского «Спартака» центрального защитника Николая Толстопятова.

Арендное соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один год, сообщается в Telegram-канале нижегородцев.

Толстопятов является воспитанником академии московского «Спартака», выступал за «Спартак-М» и «Спартак-2». В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за КАМАЗ и провел 25 матчей в Первой лиге.

В составе «Пари НН» Толстопятов будет играть под номером 65.