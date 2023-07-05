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«Пари НН» арендовал у «Спартака» центрального защитника

Соглашение рассчитано на один сезон.
05 июля 2023 16:16
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» арендовал у московского «Спартака» центрального защитника Николая Толстопятова.

Арендное соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один год, сообщается в Telegram-канале нижегородцев.

Толстопятов является воспитанником академии московского «Спартака», выступал за «Спартак-М» и «Спартак-2». В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за КАМАЗ и провел 25 матчей в Первой лиге.

В составе «Пари НН» Толстопятов будет играть под номером 65.

источник: ФК «Нижний Новгород»
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