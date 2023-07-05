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Коваленко высказался о своих конкурентах в «Зените» 

19-летний футболист определил, с кем будет бороться за место в основном составе сине-бело-голубых. 
05 июля 2023 16:23
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, кто по его мнению является его прямыми конкурентами в питерской команде.

«Наверное, это те, кто играет в середине поля: Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Васильев, Козлов, молодые ребята. Тут очень сильная конкуренция, собраны высококлассные футболисты, поэтому легко точно не будет», — приводит слова хавбека пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» нынешним летом. В сезоне-2022/2023 за «барсов» он отыграл 30 матчей, отличился двумя забитыми мячами и тремя ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.

источник: ФК «Зенит»
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