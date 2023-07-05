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ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ»

Казахстанский футболист не будет считаться легионером в Турции.
05 июля 2023 16:26
автор: Александр Евграфов

Московский ЦСКА готов отпустить полузащитника красно-синих Бактиера Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По данным источника, трансферная стоимость игрока может составить семь миллионов евро. Казахстанский футболист в соответствии с новым регламентом не будет считаться легионером в чемпионате Турции.

В минувшем 25-летний Зайнутдинов провел за ЦСКА 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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