ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ»

Московский ЦСКА готов отпустить полузащитника красно-синих Бактиера Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По данным источника, трансферная стоимость игрока может составить семь миллионов евро. Казахстанский футболист в соответствии с новым регламентом не будет считаться легионером в чемпионате Турции.

В минувшем 25-летний Зайнутдинов провел за ЦСКА 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.