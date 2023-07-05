«Челси» получил второе предложение от «Милана» по трансферу Пулишича 

Руководство «Милана» отправило «Челси» второе трансферное предложение с целью приобретения форварда Кристиана Пулишича. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, миланская команда предложила за 24-летнего футболиста 22 миллиона евро с учетом бонусных выплат. Ранее лондонцы отказались продавать американца «дьяволам» за 14 миллионов евро.

В услугах нападающего также заинтересован «Лион», однако игрок сборной США склоняется к переходу в «Милан».

Добавим, что Пулишич присоединился к «Челси» в июне 2019 года. В прошедшем сезоне за синих он сыграл 30 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.