Названа причина отсутствия россиянина Егора Пруцева на Кубке PARI Премьер

Полузащитник «Црвены Звезды» Кингз Кангва рассказал, почему его партнер по команде, российский хавбек Егор Пруцев не прилетел с клубом в Санкт-Петербург для участия в Кубке PARI Премьер.

«У него сейчас небольшая травма, поэтому он не смог прилететь. Егор — отличный игрок, продолжающий развиваться», — приводит слова замбийского футболиста Sportal.rs.

Напомним, что Пруцев выступает за «Црвену Звезду» с августа 2022 года. В сезоне-2022/2023 за красно-белых он провел 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

Во вторник, 4 июля сербская команда одержала победу над «Зенитом» со счетом 2:1 в рамках Кубка PARI Премьер.