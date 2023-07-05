ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Названа причина отсутствия россиянина Егора Пруцева на Кубке PARI Премьер

20-летний хавбек является игроком «Црвены Звезды».
05 июля 2023 16:48
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Црвены Звезды» Кингз Кангва рассказал, почему его партнер по команде, российский хавбек Егор Пруцев не прилетел с клубом в Санкт-Петербург для участия в Кубке PARI Премьер.

«У него сейчас небольшая травма, поэтому он не смог прилететь. Егор — отличный игрок, продолжающий развиваться», — приводит слова замбийского футболиста Sportal.rs.

Напомним, что Пруцев выступает за «Црвену Звезду» с августа 2022 года. В сезоне-2022/2023 за красно-белых он провел 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

Во вторник, 4 июля сербская команда одержала победу над «Зенитом» со счетом 2:1 в рамках Кубка PARI Премьер.

источник: Sportal.rs
«Динамо» планирует найти замену голкиперу Лещуку 
Этим летом 27-летний футболист может покинуть стан бело-голубых. 
05.07.2023 16:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» назвал имя нового исполнительного директора
В клубе продолжаются пермены.
05.07.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Челси» получил второе предложение от «Милана» по трансферу Пулишича 
Ранее «пенсионеров» не устроила предложенная сумма за американского игрока.
05.07.2023 16:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
С Бальде, но без Промеса: «Спартак» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Торпедо»
Встреча пройдет в закрытом режиме.
05.07.2023 16:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ»
Казахстанский футболист не будет считаться легионером в Турции.
05.07.2023 16:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Коваленко высказался о своих конкурентах в «Зените» 
19-летний футболист определил, с кем будет бороться за место в основном составе сине-бело-голубых. 
05.07.2023 16:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» арендовал у «Спартака» центрального защитника
Соглашение рассчитано на один сезон.
05.07.2023 16:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Аякс» может подписать Эдуарда Сперцяна при одном условии
«Аякс» может подписать Эдуарда Сперцяна при одном условии
Амстердамский клуб не отказался от идеи купить игрока «Краснодара».
05.07.2023 16:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Фернандеш вспомнил о стычке с Маунтом после новости о его переходе в «МЮ» (фото)
Португалец оригинально отреагировал на переход игрока «Челси».
05.07.2023 16:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.