«Динамо» планирует найти замену голкиперу Лещуку 

«Динамо» находится в поисках нового вратаря и готово продать голкипера Игоря Лещука в ближайшее время. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб планирует усилить позицию вратаря в летнее трансферное окно, поэтому рассматривает варианты, доступные на рынке. Сообщается, что столичная команда может также продать своего 27-летнего голкипера текущим летом.

Добавим, что Лещук является воспитанником «Динамо». В прошедшем сезоне за москвичей он сыграл 14 матчей, пропустил 21 гол и отыграл три встречи «на ноль». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.