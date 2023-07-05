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«Динамо» планирует найти замену голкиперу Лещуку 

Этим летом 27-летний футболист может покинуть стан бело-голубых. 
05 июля 2023 16:58
автор: Глеб Шевяков

«Динамо» находится в поисках нового вратаря и готово продать голкипера Игоря Лещука в ближайшее время. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб планирует усилить позицию вратаря в летнее трансферное окно, поэтому рассматривает варианты, доступные на рынке. Сообщается, что столичная команда может также продать своего 27-летнего голкипера текущим летом.

Добавим, что Лещук является воспитанником «Динамо». В прошедшем сезоне за москвичей он сыграл 14 матчей, пропустил 21 гол и отыграл три встречи «на ноль». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

источник: «РБ-Спорт»
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