«Реал» просит Федерацию футбола Испании не дисквалифицировать Вальверде

Мадридский «Реал» намерен просить Федерацию футбола Испании не накладывать санкции на полузащитника Федерико Вальверде по делу о нападении на футболиста «Вильярреала» Алекса Баэну, сообщает Marca.

По данным источника, юристы «Реала» уже изложили Комитету аргументы в пользу закрытия дела, отметив, что в связи с прекращением судебного процесса рассмотрение дела в спортивной плоскости должно быть прекращено. По мнению юристов, санкции уже не имеют смысла.

Окончательное решение по делу может быть объявлено в ближайшие дни. Вальверде грозит дисквалификация на срок до 5 матчей.

Конфликт между игроками произошёл в матче 28-го тура. После игры Вальверде встретил Баэну на парковке и ударил его по лицу. Ранее сообщалось, что причиной инцидента стали оскорбления Баэны относительно возможного выкидыша у жены Вальверде.

После удара Баэна заявил о нападении в полицию, однако судебный процесс был прекращён.