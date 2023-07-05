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«Клермон» подписал бывшего футболиста «Спартака»

Ранее он уже выступал в составе французского клуба.
05 июля 2023 17:15
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист «Спартака» Максимилиано Кофрие перешёл в состав французского «Клермона», сообщается на сайте команды.

Контракт с бельгийским футболистом рассчитан до июня 2026 года.

Кофрие перешёл в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года. Трансферная стоимость 26-летнего защитника составила 2,5 млн евро. В составе «Спартака» он успел сыграть в 26 матчах, отметился одной результативной передачи, помог команде занять первое место в группе Лиги Европы, а также стать обладателем Кубка России.

В 2022 году Кофрие перешёл в состав «Клермона». Минувший сезон «Клермон» завершил на восьмой строчке чемпионата Франции.

источник:
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