«Клермон» подписал бывшего футболиста «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Максимилиано Кофрие перешёл в состав французского «Клермона», сообщается на сайте команды.

Контракт с бельгийским футболистом рассчитан до июня 2026 года.

Кофрие перешёл в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года. Трансферная стоимость 26-летнего защитника составила 2,5 млн евро. В составе «Спартака» он успел сыграть в 26 матчах, отметился одной результативной передачи, помог команде занять первое место в группе Лиги Европы, а также стать обладателем Кубка России.

В 2022 году Кофрие перешёл в состав «Клермона». Минувший сезон «Клермон» завершил на восьмой строчке чемпионата Франции.