Фердинанд высказался о переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о переходе полузащитника Мэйсона Маунта в стан «красных дьяволов».

Отметим, что сегодня команда Эрика тен Хага закрыла трансферную сделку с «Челси» по 24-летнему футболисту.

«Очень рад приходу Маунта. Молодой, талантливый и голодный до побед футболист. У него есть опыт больших игр под давлением, которое возникнет, когда он будет играть за «Юнайтед». Как игрок он принесёт нам голы, креативность, трудовую этику и готовность бежать в штрафную. Думаю, что со временем «Челси» пожалеет о продаже Маунта», — заявил 44-летний эксперт в своих соцсетях.

Добавим, что Маунт является воспитанником академии «Челси». Всего за свою карьеру в лондонской команде он провёл 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. Он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2027/2028.