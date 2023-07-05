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Смородская не верит, что Санчес приедет в «Спартак»

Ранее сообщалось о возможном переходе футболиста в столичный клуб.
05 июля 2023 17:40
автор: Александр Кожевников

Бывший президент «Локомотива» Ольга Сморосдкая высказалась о слухах о возможном трансфере Дэвинсона Санчеса в «Спартак».

«Не знаю, откуда появляются такие слухи, но я не верю, что Санчес приедет в «Спартак». Такое возможно с бывшим игроком клуба чемпионата Англии, но с действующим — почти невозможно. Сейчас такой трансфер очень маловероятен. Вопрос денег, безусловно, важен для игроков и клубов, но в нынешней ситуации иностранный клуб может попросту не захотеть совершать сделку с российской командой», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Санчес присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2017 года. В прошедшем сезоне в составе лондонской команды он сыграл 24 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с лилово-белыми действует до лета 2024 года.

источник: «РБ-Спорт»
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