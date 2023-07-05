Луис Энрике стал главным тренером «ПСЖ»

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о назначении бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике на пост главного тренера команды.

Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до лета 2025 года.

Энрике сменил на посту Кристофа Галтье, который возглавил «ПСЖ» перед началом прошедшего сезона. «ПСЖ» досрочно расторг контракт с тренером, под руководством которого столичная команда завоевала свой 11-й титул чемпиона Франции.

Луис Энрике находится без работы с января пoсле того, как покинул сбoрную Испании, вылетев в 1/8 финала чемпионата мира от Мaрокко.