«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Бастони 

Защитник «Интера» Алессандро Бастони продлил трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».

По информации источника, стороны заключили новый контракт до конца сезона-2027/2028.

Ранее появлялась информация, что в услугах 24-летнего итальянского футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

Добавим, что «Интер» приобрел Бастони у «Аталанты» летом 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе «змей» он принял участие в 46 матчах, в которых отличился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.