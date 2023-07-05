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ESPN представил рейтинг лучших тренеров в мире по итогам сезона-2022/2023 

Список возглавил трехкратный победитель Лиги чемпионов.
05 июля 2023 18:21
автор: Глеб Шевяков

ESPN опубликовал свою версию десятки лучших тренеров в мире по итогам прошедшего сезона. Топ представлен пресс-службой издания.

Как утверждает источник, победителем в номинации стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, на второй строчке оказался наставник «Реала» Карло Анчелотти, замкнул тройку лучших – Лучано Спаллетти, который руководил «Наполи», однако покинул пост неаполитанцев по завершении сезона-2022/2023.

В топ-10 также вошли: Микель Артета («Арсенал»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Симоне Индзаги («Интер») и Хави («Барселона»).

Добавим, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны, а также впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. На счету испанца три данных титула, ранее он дважды становился обладателем трофея, работая в «Барселоне».

источник: ESPN
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