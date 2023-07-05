Масалитин заявил, что не считает ивуарийского футболиста Думбия легендой ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, считает ли он Сейду Думбия дегендой ЦСКА.

«Да нет. Да, он провел неплохие года в ЦСКА — позабивал, повыручал. Я думаю, что легендой нельзя назвать. Скорее всего легенда — Акинфеев, который клубу отдал все свои лучшие годы и до сих пор остается в составе. Остальные — приходящие и уходящие», — приводит слова Масалитина «Спорт День за Днем».

Думбия выступал в составе ЦСКА в начале 10-х годов. Всего за клуб он провел 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.