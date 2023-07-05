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Президент «ПСЖ» высказался о возможном уходе Килиана Мбаппе на правах свободного агента

В конце сезона-2023/2024 у французского форварда истечет контракт с парижской командой.
Президент «ПСЖ» высказался о возможном уходе Килиана Мбаппе на правах свободного агента
05 июля 2023 18:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением по поводу будущего нападающего Килиана Мбаппе в составе красно-синих.

«Моя позиция очень ясна. Я не хочу каждый раз повторять: мы хотим, чтобы Килиан остался. Но если сам Килиан хочет остаться, ему нужно подписать новый контракт. Он лучший игрок мира, он не может уйти бесплатно, это невозможно. Мы не хотим отпускать бесплатно лучшего игрока в мире… Это предельно ясно», – приводит слова 49-летнего функционера RMC.

Ранее 24-летний футболист сообщил руководству парижан о том, что он не намерен продлевать свой контракт, который истекает летом 2024 года.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за клуб Лиги 1 он провел 43 матча, забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

источник: RMC Sport
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