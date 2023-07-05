Чемпион Англии остался главным тренером испанского «Бетиса»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Новое соглашение 69-летнего специалиста рассчитано до 2026 года. Пеллегрини является главным тренером «Бетиса» с 2020 года. Ранее специалист тренировал «Вильярреал» вместе с которым стал серебряным (2007/08) и бронзовым призером (2004/05) чемпионата Испании. Вместе с «Манчестер Сити» Пеллегрини стал чемпионом Англии в сезоне-2013/14.

В сезоне 2021/22 «Бетис» под руководством Пеллегрини выиграл Кубок Испании.