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Чемпион Англии остался главным тренером испанского «Бетиса»

Ранее специалист тренировал «Манчестер Сити».
05 июля 2023 18:49
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Новое соглашение 69-летнего специалиста рассчитано до 2026 года. Пеллегрини является главным тренером «Бетиса» с 2020 года. Ранее специалист тренировал «Вильярреал» вместе с которым стал серебряным (2007/08) и бронзовым призером (2004/05) чемпионата Испании. Вместе с «Манчестер Сити» Пеллегрини стал чемпионом Англии в сезоне-2013/14.

В сезоне 2021/22 «Бетис» под руководством Пеллегрини выиграл Кубок Испании.

источник: ФК «Бетис»
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