Защитник сборной Турции подписал контракт с «Атлетико» 

«Атлетико» объявил о переходе защитника Чаглара Сёюнджю на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

Как утверждает источник, 27-летний игрок заключил трудовое соглашение с мадридским клубом на четыре года.

Ранее сообщалось, что турок согласовал свой переход в команду Диего Симеоне весной текущего года.

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 Сёюнджю покинул «Лестер» в связи с истечением контракта с английским клубом. В составе «лис» он провел пять лет (с 2018 по 2023 годы) и 132 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. На его счету 53 игры, два забитых мяча и один ассист за сборную Турции.