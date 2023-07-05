ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Новый наставник «ПСЖ» Луис Энрике сделал заявление о будущем Мбаппе в команде

Клуб в течение одного дня подарил болельщикам множество новостей.
05 июля 2023 18:57
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о том, что ведущий форвард команды Килиан Мбаппе покинет клуб.

«Многое может случиться, но эту тему я буду держать в секрете. Это профессиональная тайна», - приводит слова специалиста RMC.

Напомним, сегодня стало известно о том, что клубное руководство уволило Кристофа Галтье с поста наставника команды и объявило о назначении Энрике.

Ранее различные СМИ сообщали о том, что Мбаппе уже достиг договоренности с мадридским «Реалом» о своем переходе.

источник: RMC Sport
Дубль Мозеса помог «Спартаку» вырвать ничью в товарищеском матче с «Торпедо»
Красно-белые уступали с разницей в два мяча по ходу встречи.
05.07.2023 19:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Факел» подписал контракт с Федором Кудряшовым
«Факел» подписал контракт с Федором Кудряшовым
Футболист возвращается в Россию.
05.07.2023 19:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Защитник сборной Турции подписал контракт с «Атлетико» 
Ранее футболист выступал за клуб АПЛ. 
05.07.2023 18:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чемпион Англии остался главным тренером испанского «Бетиса»
Ранее специалист тренировал «Манчестер Сити».
05.07.2023 18:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Президент «ПСЖ» высказался о возможном уходе Килиана Мбаппе на правах свободного агента
Президент «ПСЖ» высказался о возможном уходе Килиана Мбаппе на правах свободного агента
В конце сезона-2023/2024 у французского форварда истечет контракт с парижской командой.
05.07.2023 18:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Масалитин заявил, что не считает ивуарийского футболиста Думбия легендой ЦСКА
Сейду примет участие в Братском кубке.
05.07.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Кожевников
ESPN представил рейтинг лучших тренеров в мире по итогам сезона-2022/2023 
Список возглавил трехкратный победитель Лиги чемпионов.
05.07.2023 18:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Бастони 
Итальянец присоединился к миланской команде в 2017 году.
05.07.2023 18:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Луис Энрике стал главным тренером «ПСЖ»
Луис Энрике стал главным тренером «ПСЖ»
Клуб официально представил специалиста.
05.07.2023 17:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.