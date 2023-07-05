Новый наставник «ПСЖ» Луис Энрике сделал заявление о будущем Мбаппе в команде

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о том, что ведущий форвард команды Килиан Мбаппе покинет клуб.

«Многое может случиться, но эту тему я буду держать в секрете. Это профессиональная тайна», - приводит слова специалиста RMC.

Напомним, сегодня стало известно о том, что клубное руководство уволило Кристофа Галтье с поста наставника команды и объявило о назначении Энрике.

Ранее различные СМИ сообщали о том, что Мбаппе уже достиг договоренности с мадридским «Реалом» о своем переходе.