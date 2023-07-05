«Факел» подписал контракт с Федором Кудряшовым

Воронежский «Факел» подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В воскресенье, 2 июля, турецкий «Антальяспор» объявил об уходе 36-летнего футболиста, так как его соглашение со «скорпионами» истекло.

Кудряшов присоединился к «Антальяспору» в начале 2020 года. С тех пор за клуб из Антальи он сыграл 110 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя ассистами. За свою карьеру он также выступал за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Терек», «Химки» и «Спартак».

В составе сборной России футболист провел 48 встреч, забив один гол.