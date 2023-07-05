Дубль Мозеса помог «Спартаку» вырвать ничью в товарищеском матче с «Торпедо»

В товарищеском матче московский «Спартак» сыграл вничью со столичным «Торпедо».

Встреча, проходившая на домашней арене красно-белых в закрытом режиме, завершилась со счетом 2:2.

В составе команды Гильермо Абаскаля дважды отличился вышедший в перерыве на замену Виктор Мозес. К тому моменту хозяева уступали 0:2.

Напомним, на 18 июля у «Спартака» намечен еще один товарищеский поединок. В гости к красно-белым приедет азербайджанский «Нефтчи». На эту встречу смогут попасть болельщики, билеты поступят в продажу 7 числа.